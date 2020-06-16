Российскую «Армату» оснастят интеллектуальной системой подрыва

https://static.news.ru/photo/5efc0900-afeb-11ea-935d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 «Армата» в боекомплекте с 57-миллиметровым модулем «Кинжал» получит высокоточные управляемые снаряды и боеприпасы с интеллектуальной системой дистанционного подрыва.

Как сообщил «Известиям» источник в Минобороны России, боеприпасы оснащены системой с программируемым взрывателем.

Издание уточняет, что Т-15 «Армата» с «Кинжалом» впервые покажут на параде Победы в Москве 24 июня. В настоящее время согласована номенклатура боекомплекта боевых модулей таких машин.

Ранее NEWS.ru писал, что, по версии американского издания The Diplomat, российский танк Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы «Армата» не поступает в войска из-за проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом. Такая же ситуация и с боевой машиной пехоты Т-15, созданной на базе той же платформы.

Между тем американский журнал The National Interest составил список из пяти лучших танков, созданных в СССР и России. Рейтинг возглавил Т-14 «Армата». По мнению авторов статьи, из-за своих конструктивных особенностей эта боевая машина является потенциально самым опасным танком в мире.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009–2015 годах. Контракт Минобороны России и НПК «Уралвагонзавод» предполагает поставку в период с конца 2018 до конца 2021 года 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, БМП Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16).