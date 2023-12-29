Российские войска получили модернизированные гаубицы «Мста-С»

Фото: МО РФ

«Мста-С»

Российские войска получили модернизированные самоходные установки 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С», сообщает госкорпорация «Ростех». Вместе с этим Министерству обороны передана партия самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» после капитального ремонта.

Госкорпорация передала Минобороны России завершающую в этом году партию модернизированных самоходных гаубиц 2С19М1 и 2С19М2 «Мста-С». Кроме того, в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года в войска после капитального ремонта отправились 240-миллиметровые самоходные минометы 2С4 «Тюльпан» и самоходные гаубицы 2С19М1 «Мста-С», — сообщили в Ростехе.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в зоне спецоперации в конце 2023 года появятся новейшие гаубицы «Коалиция-СВ». По его словам, они обеспечат существенное преимущество над аналогичным оружием НАТО по дальности стрельбы. Испытания оружия уже завершены, развернуто серийное производство.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, Запад опасается этой гаубицы, потому что она может получать информацию как с беспилотников, так и с самолетов, вертолетов и спутников. Он отмечает, что установка не боится бездорожья и может наносить удары на расстояние более 70 км.