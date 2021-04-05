Российское оружие в Арктике не на шутку встревожило США

Россия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике. Это вызывает беспокойство США, которые недовольны российской активностью и модернизацией объектов на Севере, считает обозреватель CNN Ник Патон Уолш.
В своём материале он
Обозреватель американского издания также отметил, что военные эксперты выражают особую озабоченность по поводу российского супероружия «Посейдон». Этот беспилотный подводный аппарат может доставить ядерные боеголовки к берегам Соединённых Штатов и, как уверен автор, предназначен для уничтожения прибрежных городов США.
Спутниковые снимки, предоставленные CNN компанией космических технологий Maxar, доказывают резкое и непрерывное наращивание российских военных баз и оборудования на арктическом побережье. В Госдепартаменте уверены, что «русские явно бросают военный вызов в Арктике», обновляя старые базы времён холодной войны и сооружая новые объекты на Кольском полуострове недалеко от Мурманска.
Российская техника в районе Крайнего Севера также включает в себя бомбардировщики и истребители МиГ-31БМ, а также новые радиолокационные системы вблизи побережья Аляски.
Ранее, как писал NEWS.ru, издание Business Insider заявило, что Россия располагает современным и постоянно растущим в размерах Военно-морским флотом, который представляет реальную угрозу вооружённым силам НАТО.