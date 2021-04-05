Российское оружие в Арктике не на шутку встревожило США

https://static.news.ru/photo/d2d3371e-95f9-11eb-b538-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Россия накапливает беспрецедентную военную мощь в Арктике. Это вызывает беспокойство США, которые недовольны российской активностью и модернизацией объектов на Севере, считает обозреватель CNN Ник Патон Уолш.

В своём материале он указал на то, что Россия не только проводит милитаризацию Арктики, но и испытывает новейшее оружие в северном регионе. Таким образом, считает он, Москва намерена обезопасить северное побережье и открыть ключевой судоходный путь из Азии в Европу. Речь идёт о Северном морском пути. Это может изменить всё мировое судоходство — поменяются маршруты более 90% товаров по всему миру.

Обозреватель американского издания также отметил, что военные эксперты выражают особую озабоченность по поводу российского супероружия «Посейдон». Этот беспилотный подводный аппарат может доставить ядерные боеголовки к берегам Соединённых Штатов и, как уверен автор, предназначен для уничтожения прибрежных городов США.

Спутниковые снимки, предоставленные CNN компанией космических технологий Maxar, доказывают резкое и непрерывное наращивание российских военных баз и оборудования на арктическом побережье. В Госдепартаменте уверены, что «русские явно бросают военный вызов в Арктике», обновляя старые базы времён холодной войны и сооружая новые объекты на Кольском полуострове недалеко от Мурманска.

Российская техника в районе Крайнего Севера также включает в себя бомбардировщики и истребители МиГ-31БМ, а также новые радиолокационные системы вблизи побережья Аляски.

Ранее, как писал NEWS.ru, издание Business Insider заявило, что Россия располагает современным и постоянно растущим в размерах Военно-морским флотом, который представляет реальную угрозу вооружённым силам НАТО.