Российско-индийские учения «Индра-2022» пройдут осенью в ЮВО

Серия российско-индийский военных учений «Индра-2022» планируется на территории Южного военного округа этой осенью. В них примут участие не только военные России и Индии, но и Египта, Пакистана, сообщает пресс-служба ЮВО.

Сухопутные подразделения армейских сил России и Индии отработают совместные задачи на общевойсковом полигоне под Прудбой в Волгоградской области. Морские учения пройдут в акватории Чёрного моря.

В Исламскую Республику Пакистан на совместные российско-пакистанские учения «Дружба-2022» подразделения ЮВО отправятся в октябре. Специалисты войсковой противовоздушной обороны ЮВО готовятся в сентябре провести совместные российско-египетские учения «Стрела дружбы — 2022» на территории Арабской Республики Египет, — говорится в сообщении.

Военные моряки из Египта вместе с экипажами кораблей Черноморского флота примут участие в манёврах в акватории Чёрного моря. В Каспийском море будут проходить совместные российско-казахские учения.

В августе военнослужащие ЮВО отправятся в Алжир, где будут принимать участие в совместных тактических учениях с военными республики. А моряки Черноморского флота проведут в Средиземном море учения с алжирскими коллегами.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил о продолжении Россией военных учений на своей территории, как бы ни возражало НАТО. Дипломат пояснил, что Россия будет делать то, что считает нужным в целях своей безопасности. Об этом Рябков сообщил по итогам российско-американских консультаций по гарантиям безопасности.