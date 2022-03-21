Российский вертолет Ми-24 ушел от выпущенного ВСУ "Стингера"

Экипаж российского вертолета Ми-24 близ Днепра ушел от прямого попадания выпущенной ВСУ ракеты Stinger, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Задачей Ми-24 была расчистка одного из украинских аэродромов, чтобы туда смогли высадиться десантные группы с вертолетов Ми-8. Однако при пролете Днепра по ним было выпущено 14-15 американских ракет Stinger.

При первом же заходе мне в лоб выпустили Stinger. В этот момент расстояние очень маленькое, время на принятие решения было доли секунд. Я просто понял, что надо как-то выжить. Я переложил вертолет в слабый левый крен, увидел, что ракета идет мне в двигатели, и далее резким маневром вправо ушел от ракеты, — пояснил командир боевой машины Олег Есман.

По его словам, взрыв ракеты произошел у хвостовой балки. В результате перебило блоки — нарушилось управление, перестали работать автопилот и приборы. Но основные приборы продолжили функционировать и, что самое главное, вертолет мог продолжать вести огонь. Чтобы зачистить аэродром понадобилось около 10 минут. После этого подошла десантная группа, которая высадилась без потерь.

Ранее глава пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные завершают операцию по разгрому националистического батальона «Донбасс». Он отметил, что российские войска смогли 20 марта продвинуться на 12 километров.