Российский вертолет Ми-24 ушел от выпущенного ВСУ "Стингера"Экипаж российского вертолета Ми-24 уклонился от попадания "Стингера" ВСУ
Экипаж российского вертолета Ми-24 близ Днепра ушел от прямого попадания выпущенной ВСУ ракеты Stinger, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Задачей Ми-24 была расчистка одного из украинских аэродромов, чтобы туда смогли высадиться десантные группы с вертолетов Ми-8. Однако при пролете Днепра по ним было выпущено 14-15 американских ракет Stinger.
При первом же заходе мне в лоб выпустили Stinger. В этот момент расстояние очень маленькое, время на принятие решения было доли секунд. Я просто понял, что надо как-то выжить. Я переложил вертолет в слабый левый крен, увидел, что ракета идет мне в двигатели, и далее резким маневром вправо ушел от ракеты, — пояснил командир боевой машины Олег Есман.
По его словам, взрыв ракеты
Ранее глава пресс-службы Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные завершают операцию по разгрому националистического батальона «Донбасс». Он отметил, что российские войска смогли 20 марта продвинуться на 12 километров.