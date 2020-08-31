Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем иностранные самолёты

https://static.news.ru/photo/aab86db2-eba4-11ea-b8d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота перехватил четыре самолёта Швеции, Дании, Германии и США в небе над Балтикой.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ, 31 августа над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены четыре воздушные цели. Они приближались к государственной границе РФ. Для их идентификации на перехват вылетел Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Балтийского флота.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, самолёт-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, самолёт-разведчик Challenger ВВС Дании и самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВМС Германии, — говорится в сообщении.

Российский истребитель не допустил нарушения госграницы: иностранные самолёты развернулись, Су-27 вернулся в аэропорт базирования. Полёт российского истребителя прошёл в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

NEWS.ru писал, что два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Чёрным морем. Генерал-полковник Николай Антошкин высоко оценил профессионализм российских лётчиков, подчеркнув, что военные имеют хорошую подготовку, а Су-27 удобны в управлении.