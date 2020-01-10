https://static.news.ru/photo/c3aaf89c-346d-11ea-9c36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

В пресс-службе Северного флота сообщили, что фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», созданный с применением технологиии stealth («стелс»), продолжает испытания в Баренцевом море. Судно отработает артиллерийскую стрельбу.

Новый фрегат также отработает маневрирование, проверку систем и механизмов, а также продолжит испытания гидроакустического комплекса, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ракетный крейсер «Маршал Устинов» завершил в Южной Атлантике совместные учения с фрегатом ВМС Китая «Вэйфан» и фрегатом ВМС ЮАР «Аматола» и взял курс на север Атлантики. Учения проходили три дня в районе мыса Доброй Надежды.