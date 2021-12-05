Российский спецназ получил новейшие вертолёты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН

Российский спецназ получил первые вертолёты огневой поддержки спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Поставки этой модификации в российскую армию уже начались, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе. Новейшие аппараты могут развивать скорость до 280 километров в час.

Первые машины уже приняты. Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов, — сказал собеседник агентства

При этом общее количество боевых машин не уточняется в силу секретности.

Ми-8АМТШ-ВН (Ми-171Ш-ВН) — новейшая модификация военно-транспортного вертолёта, который необходим для огневой поддержки отрядов специального назначения. При этом технические параметры его были разработаны на базе опыта боевого применения аппаратов, в том числе в Сирии. Новый комплекс конструктивных особенностей направлен на повышение боевой эффективности и живучести машины. Так, по сравнению с предыдущей версией крейсерская и максимальная скорость полёта увеличилась до 280 километров в час, а максимальный взлётный вес возрос до 13,5 тонны.

Кроме того, возросла и боевая живучесть вертолёта. На машины поставлены комплексы обороны «Президент-С», с помощью которых происходит автоматическое распознавание пусков ракет по летательному аппарату, после чего происходит постановка помех их системам наведения, а также выбрасываются ложные тепловые цели. Личный состав при этом полностью защищён съёмной облегчённой кевларовой бронёй.

Машина Ми-8АМТШ-ВН получила и новый состав вооружения. Вместе со стрелково-пушечным вооружением, таким, как контейнеры УПК-23-250, неуправляемыми ракетами Б-8В20А и бомбами разного калибра (ОФАБ-250), на вертолёт установлен и комплекс управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой, что является главной особенностью аппарата. Кроме того, вертолёт оснащен четырьмя пулемётами разного калибра.

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