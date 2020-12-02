Российский «Охотник» показал зубы и когти

Беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» впервые совершил автоматический полёт с ракетами «воздух — воздух», предназначенными для поражения воздушных целей. Как рассказал РИА Новости источник в оборонном комплексе, машина несла их, обеспечивая себе во внутренних отсеках «стелс»-режим, при котором она становится полностью незаметной для радиолокационных станций. На такое сегодня способны всего три самолёта 5-го поколения: американские F-22 Raptor — «Хищник», F-35 Lightning II — «Молния» и российский Су-57. И хотя С-70 только проходит испытания, в НАТО его уже прозвали Felon — «Преступник».

«Охотник» — это первый российский ударный дрон. Внешне он очень похож на американский Х-47В — самолёт-летучую мышь: треугольная форма крыла, всё вооружение убрано внутрь фюзеляжа, благодаря чему и достигается эффект радиолокационной невидимости. Этот аппарат способен взлетать, садиться, обнаруживать цели как самостоятельно, так и под управлением оператора.

Специалисты говорят, что подобная техника — это первый шаг к новому 6-му полностью беспилотному поколению самолётов. В этом плане Россия хоть и имела задел, когда космический челнок «Буран» совершил свой полёт в полностью автономном режиме, но на сегодняшний день уже существенно отстала от США, где роботы уже летают и выполняют боевые задачи.

Ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сообщил NEWS.ru, что в контексте прошедших испытаний можно констатировать отставание России в разработке ударных беспилотников. При этом, по словам эксперта, оно компенсируется тем, что российские дроны уже встраиваются в систему авиации следующего 6-го поколения.

«Охотник» выполняет полёт автономно. На нём стоит оборудование и вооружение с самой перспективной боевой машины наших Воздушно-космических сил. Это свидетельство как преемственности, так и нового этапа в развитии полностью роботизированной авиационной техники. Это главный и самый важный признак так называемой сетецентрической войны, в которой все средства космической, воздушной разведки, боевого управления, а также боевые машины объединены единой информационной сетью, а роль человека сведена к минимуму. Денис Федутинов эксперт по беспилотной авиации эксперт по беспилотной авиации

Разработка С-70 ведётся по заказу Минобороны с 2012 года. В 2018-м он поднялся в воздух. В 2019-м совершил полёт с истребителем 5-го поколения Су-57. Кадры совместного маневрирования «Преступника» и «Охотника» разместило в Интернете Минобороны России. Тогда эксперты гадали, самостоятельно или под управлением пилота «Сушки» выполняются все эти манёвры, а также пытались выяснить, в чём заключается их цель: уничтожение наземных систем ПВО и прорыв обороны противника для работы Су-57 внутри защитного контура или помощь пилоту истребителя в воздушном бою.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Источник РИА Новости фактически подтвердил, что «тесты позволят оценить сопряжение бортового оборудования беспилотника с системами наведения ракет и электроникой ведущего самолёта Су-57». То есть пилот истребителя сможет посылать перед собой в бой робота или даже целую эскадрилью. При этом, как ранее отмечал разработчик всех основных авиационных средств поражения, гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, истребитель Су-57 уже к 2017 году получил шесть принципиально новых ракет, а к 2020 году должен пополнить арсенал ещё шестью. Из них четыре образца ракет внутрифюзеляжного размещения. Если учитывать, что истребитель используется в спарке с беспилотником, то логично говорить о том, что их системы бортовой электроники, наведения оружия да и оно само аналогичны друг другу.

Например, противорадиолокационная ракета Х-58УШК. Её впервые показали на авиакосмическом салоне МАКС-2015 в подмосковном Жуковском. Принципиальное отличие от предшественниц — возможность получения целеуказания и наведения ещё в момент нахождения в отсеке истребителя. Это важно, так как машина получает данные о цели до пуска внутри самолёта, что очень сложно сделать в «стелс»-истребителях. Другая особенность ракеты — «квадратное» сечение корпуса, что позволяет более компактно размещать их внутри бомболюка.

По данным СМИ, С-70 может получить ещё малогабаритные ракеты. Их вес составит около 200 кг, а размер не превысит трёх метров. Журнал Aviation Week пишет, что макет такого изделия показали на совещании по развитию флота в январе этого года в Севастополе президенту Владимиру Путину. По мнению американских журналистов, оружие будет применяться для ударов по топливным складам, живой силе, надводным целям, опорным пунктам, самолётам и вертолётам. Теперь, как видно, появились ещё и ракеты, способные сбить американские невидимки F-22 Raptor и F-35 Lightning II.