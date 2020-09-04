Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем

https://static.news.ru/photo/b58357ae-ef8f-11ea-b902-fa163e074e61_660.jpg Lockheed P-3 Orion Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Российский МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота поднялся на перехват патрульного самолёта ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Полёт истребителя прошёл в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения госграницы РФ допущено не было.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, — цитирует РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной РФ.

После разворота норвежского самолёта от границы РФ МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Как писал NEWS.ru, накануне над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены три американских бомбардировщика В-52Н ВВС США. Они приближались к государственной границе РФ. В ответ были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.