Российский истребитель перехватил американский самолёт-разведчик

https://static.news.ru/photo/523f7e12-3bbf-11eb-98c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Беринговым морем в пятницу, 11 декабря, было замечено приближение к границе России американского самолёта-разведчика RC-135 ВВС США. В связи с эти в воздух подняли российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

В Национальном центре управления обороной, входящем в структуру ведомство, рассказали, что цель, приближающаяся к российским граница, была замечена средствами контроля. Объект в этот момент находился над нейтральными водами Берингова моря. Российская сторона предприняла необходимые меры для недопущения нарушения границы. С этой целью в воздух МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

Российский истребитель идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его, — приводит сообщение ТАСС.

В центре подчеркнули, что полёт истребителя был совершён в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее писал NEWS.ru, ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook (DDG75) покинул акваторию Чёрного моря после десяти дней пребывания в ней.

DDG75 вошёл в Чёрное море 23 ноября для участия в учениях по противовоздушной обороне во взаимодействии с командованием воздушных сил НАТО.