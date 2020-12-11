16+

Рубрики

Медиа

Архив

Оружие

Российский истребитель перехватил американский самолёт-разведчик

17:30, 11 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Беринговым морем в пятницу, 11 декабря, было замечено приближение к границе России американского самолёта-разведчика RC-135 ВВС США. В связи с эти в воздух подняли российский истребитель МиГ-31. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

В Национальном центре управления обороной, входящем в структуру ведомство, рассказали, что цель, приближающаяся к российским граница, была замечена средствами контроля. Объект в этот момент находился над нейтральными водами Берингова моря. Российская сторона предприняла необходимые меры для недопущения нарушения границы. С этой целью в воздух МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

Российский истребитель идентифицировал воздушную цель как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его, — приводит сообщение ТАСС.

В центре подчеркнули, что полёт истребителя был совершён в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Как ранее писал NEWS.ru, ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook (DDG75) покинул акваторию Чёрного моря после десяти дней пребывания в ней.

DDG75 вошёл в Чёрное море 23 ноября для участия в учениях по противовоздушной обороне во взаимодействии с командованием воздушных сил НАТО.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео