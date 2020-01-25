Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» могут получать ядерное оснащение. Это следует из официального сообщения пресс-службы Восточного военного округа.
Комментаторы блога bmpd в LiveJournal обратили внимание на фразу об отработке «вопросов доставки специальных [то есть ядерных] боеприпасов в условный район». Отмечается, что данное сообщение является первым официальным признанием наличия «Искандера-М» в ядерном варианте.
«Искандер-М» — это разработка научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения». Он оснащён квазибаллистическими ракетами 9М723 на ПУ, дальность стрельбы, согласно упоминанию в различных источниках, составляет до 500 км.
Как писал NEWS.ru, ракеты-перехватчики SM-3 и системы Patriot PAC-3, стоящие на вооружении Японии, бессильны перед российским комплексом «Искандер». Об этом
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