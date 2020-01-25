https://static.news.ru/photo/f8ed7626-3f83-11ea-9690-fa163e074e61_660.jpg ОТРК «Искандер-М» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» могут получать ядерное оснащение. Это следует из официального сообщения пресс-службы Восточного военного округа.

Комментаторы блога bmpd в LiveJournal обратили внимание на фразу об отработке «вопросов доставки специальных [то есть ядерных] боеприпасов в условный район». Отмечается, что данное сообщение является первым официальным признанием наличия «Искандера-М» в ядерном варианте.

«Искандер-М» — это разработка научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения». Он оснащён квазибаллистическими ракетами 9М723 на ПУ, дальность стрельбы, согласно упоминанию в различных источниках, составляет до 500 км.