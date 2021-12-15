Фрегат «Маршал Шапошников» поразил учебную подводную мишень в Японском море

Российский фрегат «Маршал Шапошников» поразил учебную подводную цель в Японском море ракетой новейшего противолодочного комплекса «Ответ», передаёт Минобороны РФ. Учения кораблей Тихоокеанского флота стартовали в акватории Японского моря 6 декабря. Ранее «Маршал Шапошников» прошёл глубокую модернизацию.

Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» в акватории Японского моря произвёл пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель, — говорится в сообщении.

В учениях в акватории Японского моря участвуют фрегат «Маршал Шапошников» и корвет «Герой Российской федерации Алдар Цыденжапов». Задачи фрегата заключаются в поиске и обнаружении подводной лодки условного противника, а также в отработке алгоритма действий при проведении ракетной стрельбы. Корабль противника имитирует условная цель.

Весной 2021 года «Маршал Шапошников» прошёл глубокую модернизацию и успешно прошёл испытания по стрельбе крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» по береговой и морской целям из акватории залива Петра Великого. После завершения проверки обновлённых систем и оборудования фрегат войдёт в состав сил постоянной готовности флота.