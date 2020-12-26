Российский беспилотник впервые использовал управляемые ракеты

https://static.news.ru/photo/ef7d726c-48ec-11eb-8182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион» в рамках испытаний комплекса вооружений осуществил пуски малогабаритных управляемых ракет. Российский дрон впервые применил боеприпасы такого класса.

Как рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе, «Орион» на испытаниях также отработал сброс управляемых планирующих бомб. Собеседник агентства заявил, что массовое поступление дрона в вооружённые силы поможет восстановить паритет с другими государствами в данном классе техники.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства сообщил, что ВКС уже начали получать первые БПЛА «Орион». 28 декабря Минобороны выпустило календарь, на котором дрон впервые официально показан с подвешенным оружием — авиабомбами КАБ-20.

Разработка «Ориона» началась в 2011 году. Созданный на базе опытно-конструкторской работы «Иноходец» дрон относится к классу средневысотных аппаратов большой продолжительности полёта. БПЛА может находиться в воздухе до суток. Максимальная взлётная масса «Ориона» составляет 1100 кг, боевая нагрузка — до 250 кг.

Как писал NEWS.ru, грузоподъёмные помощники-беспилотники появятся у российских спасателей. Техника может помочь эвакуировать людей из высоток и тушить пожары. Об этом сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян. Предполагается, что устройства будут способны удержать вес взрослого человека.