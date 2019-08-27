https://static.news.ru/photo/213ee012-c935-11e9-b57a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artyom Anikeev/Transport Photo Images

Беспилотный летательный аппарат «Корсар» проходит государственные испытания.

Аппарат разработан конструкторским бюро «Луч», входящим в холдинг «Росэлектроника». «Корсар» весит 200 килограммов и способен разгоняться до скорости 150 км/ч. Помимо военного применения, он может быть использован для мониторинга окружающей среды, поиска людей, предупреждения лесных пожаров и прочих гражданских задач, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, украинская госкомпания «Укрспецэкспорт» и турецкая компания Baykar Defence решили создать ударный беспилотный летательный аппарат нового поколения «Акинджи», который поступит на вооружение в эти страны, сообщила пресс-служба госконцерна «Укроборонпром».