Российский «Бережок» встанет на защиту страны от морских дронов Ростех: боевой модуль «Бережок» станет комплексом борьбы с морскими дронами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевой модуль «Бережок», который устанавливают на модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, может быть самостоятельным комплексом борьбы с десантными средствами и катерами, в том числе беспилотными, сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Оружие было представлено на выставке Международного военно-морского салона «Флот».

«Бережок» оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, 30-мм автоматическим гранатометом АГ-30М, а также двумя пусковыми установками противотанковых управляемых ракет «Корнет». Кроме того, в нем установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения управляемого комплекса вооружения. Модуль может быть использован в качестве средства береговой обороны.

На выставке представлен вариант использования «Бережка» в качестве средства береговой обороны для борьбы с десантными средствами, катерами, в том числе безэкипажными, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пилотажная группа «Русские витязи» выступила в рамках XII Международного военно-морского салона «Флот-2024» в Кронштадте. На кадрах с места событий можно увидеть, как пилоты выполняют мертвую петлю.