Российские войска стали снабжать новым боевым снаряжением «Стрелок»

Фото: kalashnikovgroup.ru

Российские военные стали получать новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок», сообщили в пресс-службе концерна «Калашников». До конца года Вооруженные силы России получат 25 тысяч таких комплектов. Амуниция является комплексным решением в области бронезащиты и экипировки.

ООО «Триада-ТКО» начало поставлять новые комплекты боевого снаряжения (КБС) «Стрелок» в адрес заказчика. <...> До конца года «Триада-ТКО» поставит заказчику 25 тысяч комплектов боевого снаряжения в исполнении «Стрелок», — говорится в сообщении.

Новый комплект снаряжения состоит из бронежилета «Корсет плюс» по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков, рюкзака объемом 30 л и транспортировочной сумки. Он был анонсирован на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Ранее сообщалось о разрабатываемой в России экипировке нового поколения солдата будущего, которое получит название «Легионер». Она придет на смену комплектам «Ратник» и «Сотник». Отмечается, что проекту «Ратник» исполняется уже 10 лет, и хотя экипировка оказалась удачной, время требует создания нового снаряжения. Появились новые материалы, технологии, изменилась специфика боя.