В Черниговской области Украины российским подразделением спецназа захвачены четыре танка ВСУ Т-64, модернизированные по образцу НАТО. Экипажи боевых машин отошли, не оказывая сопротивления. Техника доставлена в пункт временной дислокации, сообщает Минобороны России. В ведомстве пояснили, что танки были обнаружены в ходе разведки. Они оснащены полным боекомплектом и готовы к применению.

Два танка из четырёх имеют отличия от базовых боевых машин. Они оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации, устанавливаемыми на бронетехнику НАТО. Захваченные танки видимых повреждений не имеют и могут быть использованы в боевых действиях.

Оборонное ведомство отмечает, что украинские военные спешно оставили технику при приближении подразделений Вооружённых сил России.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео, на котором призвал президента США Джо Байдена увеличить поставки на Украину ракетных комплексов Javelin. Он пояснил, что это оружие имеет «двойную эффективность»: сначала украинские силовики жертвуют две-три жизни, чтобы не отдавать ценный трофей, а после его захвата чеченские бойцы «уничтожают целый экипаж бандеровцев».