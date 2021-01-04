Российские военные вспомнили о ядерных поездах

https://static.news.ru/photo/1e9620ac-4e8e-11eb-af22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК) «Баргузин» военный эксперт Алексей Леонков назвал «ночным кошмаром США». По его словам, постановка БЖРК на вооружение может стать ответом на размещение в Европе американских ракет средней и меньшей дальности.

Советская армия уже имела в своём арсенале такие комплексы. БЖРК с ракетой РТ-23УТТХ «Молодец» получил по классификации НАТО название «Скальпель» за «хирургическую» точность. К 1991 году в СССР были развёрнуты три ракетные дивизии таких поездов: в Перми, Красноярске и Костроме.

Американцы страшно боялись этого оружия, так как среди тысяч курсирующих по российским просторам железнодорожных поездов распознать ракетный комплекс с ядерными боеголовками было сложно даже самой современной аппаратуре спутников-шпионов, — сообщил «МК» Леонков.

БЖРК выглядел как обычный железнодорожный состав. Его отличало лишь то, что спецвагоны имели по восемь колёсных пар. Один из вагонов состава был командным пунктом, ещё в трёх с открывающейся крышей находились установки с твердотопливными ракетами «Молодец», которые могли запускаться из любой точки маршрута.

США были вынуждены постоянно держать над СССР группировку из 18 спутников-шпионов, чтобы хоть как-то отслеживать движение поездов. Позже они добились, чтобы все БЖРК были сняты с вооружения. Последний состав утилизировали в 2005 году, однако российские военные никогда о них не забывали.

В 2009 году командование РВСН уже открыто заговорило о необходимости создания новых БЖРК. В 2012 году начались опытно-конструкторские работы. Стало известно, что преемник БЖРК «Молодец» получил наименование «Баргузин». А в 2016-м даже были проведены его бросковые испытания, — рассказал эксперт.

Недостатки БЖРК «Молодец» на «Баргузине» устранили, тяжёлые ракеты в 105 тонн заменили на лёгкие РС-24, используемые на комплексах «Ярс». Дальность их действия достигла 11 тысяч километров.

Экс-начальник управления военной безопасности аппарата Совбеза РФ, бывший начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин отметил, что в программе вооружения до 2027 года финансирование «Баргузина» не предусмотрено, однако он не исключил, что в качестве ответной меры развёртывание БЖРК всё-таки возможно.

Как писал NEWS.ru, эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев сообщил, что Ракетные войска стратегического назначения получат новый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин» в период от трёх до пяти лет, если военное руководство страны примет такое решение. Ранее появилась информация, что «Баргузин» разработают до 2018 года, затем СМИ сообщили, что работы приостановлены.

Владимир Евсеев считает, что проект «Баргузин» был заморожен в связи с приостановкой договора СНВ-3 и финансовыми вопросами. Он отметил, что ракета, которой оснащён «Баргузин», умещается в обычный вагон. При этом «Баргузин» эффективнее подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Тополь» и «Ярус». На запуск ракет требуется всего несколько минут.