Российские военные впервые применили боевые беспилотники «Ласточка»

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Российские военные в ходе учений «Запад-2021» впервые применили разведывательно-ударные беспилотники «Иноходец» и «Форпост», которые входят в состав комплекса «Ласточка». Они использовались для поддержки атакующих войск, сообщает РИА Новости.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Иноходец» и «Форпост» вооружены управляемыми ракетами, а также оснащены системами разведки и целеуказания.

«Форпост» — лицензионная копия израильского беспилотника Searcher II, однако в 2019 году Минобороны РФ представило собственную модернизацию «Форпост-Р»: его взлётная масса составляет 500 кг и состоит БПЛА преимущественно из российских комплектующих.

«Иноходец» же изначально был разработан российскими инженерами компании «Кронштадт», он может носить как управляемые ракеты, так и корректируемые авиабомбы.

Ранее генеральный директор «Кронштадта» рассказал об улучшении беспилотника «Орион-Э»: его оснастили спутниковым оборудованием, что значительно расширило его функционал. Модернизированный БПЛA «Орион-Э» с системой спутниковой связи представили в рамках Международного военно-технического форума «Aрмия-2021». Он считается российским аналогом турецкого беспилотника Bayraktar TB2.