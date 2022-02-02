Российские военные самолёты пролетели над Атлантикой

Российские военные самлёты пролетели над Атлантикой. Полёт проходил в рамках учений по поиску и обнаружению подводных лодок. На разных этапах полёта их сопровождали норвежские и британские истребители. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны РФ.

В соответствии с планом боевой подготовки два противолодочных самолета Ту-142 морской авиации Северного флота успешно выполнили полет в заданный район Северо-Восточной Атлантики для участия в учении по поиску и обнаружению подводных лодок, — говорится в сообщении.

Российские самолёты Ту-142 вылетели с аэродрома в Вологодской области, после чего совершили перелёт над акваторией Норвежского моря в район выполнения задач. Их сопровождали перехватчики МиГ-31.

На разных этапах полета росийские самолёты сопровождали истребители ВВС Норвегии и Великобритании.

На Северном флоте подчеркнули, что полёт проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного простраства над нейтральными водами. Баренцева и Норвежского морей, а также Атлантического океана.

Ранее сообщалось, что силы авиации России и Сирии провели первое совместное патрулирование.