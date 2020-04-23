Российские военные получили два модернизированных ракетоносца Ту-160

На вооружение в Минобороны поступили после модернизации два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников».
Как
Ту-160 является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самым тяжёлым боевым самолётом в мире. Воздушное судно предназначено для поражения ядерным и обычным оружием целей в удалённых районах.
Ранее NEWS.ru писал, что National Interest проанализировал плюсы и минусы российского стратегического бомбардировщика Ту-160 и признал, что единственным, но важным его недочётом является отсутствие стелс-технологий.
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