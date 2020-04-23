Российские военные получили два модернизированных ракетоносца Ту-160

https://static.news.ru/photo/d7fbe11a-8573-11ea-94b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/TupolevStudent

На вооружение в Минобороны поступили после модернизации два стратегических ракетоносца Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников».

Как сообщили ТАСС в ведомстве, на ракетоносцах специалисты Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова усовершенствовали систему инерциальной навигации и управления двигателями, а также устройства вооружения с применением современных цифровых технологий.

Ту-160 является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самым тяжёлым боевым самолётом в мире. Воздушное судно предназначено для поражения ядерным и обычным оружием целей в удалённых районах.

Ранее NEWS.ru писал, что National Interest проанализировал плюсы и минусы российского стратегического бомбардировщика Ту-160 и признал, что единственным, но важным его недочётом является отсутствие стелс-технологий.