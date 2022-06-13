Российские военные показали брошенное отступающими украинцами оружие «Известия»: российские военные показали брошенное отступающими украинцами оружие

Фото: militaryarms.ru

Российские военные показали «Известиям» трофейное вооружение украинской армии, которое было брошено в спешке бойцами ВСУ при отступлении в Луганской области. Отмечается, что чаще всего к военным РФ попадают завезённые странами Запада американские противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Javelin и NLAW шведского производства, из-за большого веса, который осложняет отступление. Российские военнослужащие также рассказали про американские противотанковые мины и гранатомёты советского производства.

Из более интересного и редкого — украинский автоматический гранатомет УАГ-40, американский крупнокалиберный пулемёт браунинг М2 и боеприпас к шведскому гранатомёту «Карл Густав», — сообщает издание.

Начальник склада трофейного вооружения Максим рассказал журналистам, что неумелое обращение с вражеской техникой может спровоцировать удар, поэтому принимаются все меры предосторожности.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил отправку Киевом на передовую молодых неопытных солдат тем, что у ведомства нет других вариантов, написал ранее журнал The Economist. Он обратился к читателям издания с риторическим вопросом: «А как ещё может быть?» Он признался, что молодые парни попадают на фронт «и умирают».