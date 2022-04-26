Российские военные начали применять на Украине новую маскировку ВС России в ходе спецоперации на Украине начали применять новую радиотепловую маскировку

Российские вооружённые силы в рамках спецоперации на Украине начали применять новый вид маскировки, снижающий заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. В первую очередь её использование предназначено против вражеских БПЛА и самолётов-разведчиков.

Данная маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники, — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в первую очередь эта маскировка снижает видимость машин для беспилотных летательных аппаратов и самолётов-разведчиков.

При этом покрытие можно раскрашивать в камуфляжные цвета, что усиливает эффект маскировки в видимом оптическом диапазоне. Маскировка применяется а ракетных комплексах «Искандер» и танках Т-90М «Прорыв».

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предположил, что украинская сторона может использовать оружие массового поражения на поле боя. По его словам, Киев может пойти на этот шаг, чтобы получить преимущество на поле.