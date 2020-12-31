Российские ВКС за год обнаружили почти 3 тысячи разведывательных самолётов

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За минувший год российские подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил РФ обнаружили и сопроводили порядка 2,9 тысячи боевых самолётов. Помимо этого, сообщается, что было обнаружено более 1,1 тысячи беспилотных разведывательных аппаратов.

В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2020 учебном году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили свыше одного миллиона воздушных судов, в том числе порядка 2900 боевой и более 1100 разведывательной авиации, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Минобороны РФ.

Отмечается, что каждый день на боевое дежурство в составе радиотехнических войск заступает более 6 тысяч военнослужащих. Они участвуют в регулярных проверках дежурных сил полётами контрольных целей, где отрабатываются действия дежурных в случае обнаружения условных самолётов, нарушающих государственную границу, и использование воздушного пространства.

Ведомство подчёркивает, что в ходе учений с соединениями и частями противовоздушной обороны проверяется боевая готовность частей и подразделений радиотехнических ВС, учитываются и выезды на полигоны. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не помешали в ушедшем году провести более 100 тактических учений и тактико-специальных занятий. Около 30% из них прошли на государственных полигонах Ашулук, Пембой и Телемба.

Как ранее писал NEWS.ru, осенний призыв в 2020 году завершён, мероприятия прошли по плану. На срочную службу в ВС РФ отправились 128 тысяч новобранцев, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ 31 декабря 2020 года. В ведомстве отметили, что кампания проходила в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Вспышка недуга потребовала беспрецедентных мер по недопущению распространения болезни в армии.