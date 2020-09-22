Российские Ту-160 совершили полёт у границ Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b457f73c-fcd6-11ea-ac73-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 во время учений «Славянское братство — 2020» совершили специальный полёт вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Белоруссии, заявили представители Минобороны РФ. Операция состоялась 22 сентября 2020 года.

Два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полёт вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Республики Беларусь, — пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В сообщении отмечается, что лётчики РФ взаимодействовали с истребительной авиацией ВВС РБ по прикрытию действий совместной группы на земле.

Накануне в РФ стартовали стратегические военные учения «Кавказ-2020» и второй этап белорусско-российского учения «Славянское братство — 2020». В «Кавказе-2020» участвуют около 80 тысяч человек, приглашены порядка тысячи иностранных военных. С 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба, первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова пройдут мероприятия на полигонах Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской. Кроме того, в акваториях Чёрного и Каспийского морей будут разыграны эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, к ним также присоединятся военные корабли Ирана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство обороны России перебросило в Белоруссию батальонную тактическую группу Тульского соединения воздушно-десантных войск. Военнослужащие отправились на второй этап учений «Славянское братство». Дивизия примет участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне Гожский под Гродно.