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США выпустят ракету-«приманку» для России. Контракт на её разработку командование авиационных систем ВМС США заключит с компанией Raytheon. Благодаря этому американцы создадут ложную цель для ПВО противника.

Ракета будет носить название Miniature Air Launched Decoy — Navy (MALD-N). Официально сроки и сумма соглашения пока не раскрываются, однако известно, что контракты на выпуск первых 250 систем MALD-N стороны...