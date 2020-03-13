Самолёт Ту-160 Самолёт Ту-160 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также Атлантического океана. Два ракетоносца провели в воздухе больше 15 часов, где отработали дозаправку топливом.

Дальняя авиация РФ постоянно выполняет задачи над Арктикой, Северной Атлантикой, Чёрным и Балтийским морями, Тихим океаном. Все операции проводятся согласно Международными правилами использования воздушного пространства, передаёт телеканал «Звезда».

На отдельных этапах маршрута полёт Ту-160 сопровождался истребителями F-16 ВВС Норвегии и Eurofighter Typhoon ВВС Британии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 могут получить гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал». Проработать проект планируется до конца 2020 года.

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