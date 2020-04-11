Танкисты расстреляли условного противника в трёх регионах РФ

https://static.news.ru/photo/adf653e6-7c0e-11ea-b8c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство Обороны/vk.com

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в стрельбах в Смоленской, Воронежской и Нижегородской областях. Огонь вёлся из 125-мм орудий и крупнокалиберных пулемётов танков Т-72Б3 и Т-72БА.

В ходе манёвров экипажи уничтожили мишени, имитирующие бронетехнику, безоткатные орудия и противотанковые расчёты условного противника. Цели находились на расстоянии от 700 метров до 2 км от Т-72, передаёт официальный сайт Минобороны РФ.

Особенностью выполнения контрольных стрельб стала стрельба по появляющимся и движущимся мишеням в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции, — говорится в сообщении.

Во время тренировки военные сдали нормативы по загрузке снарядов, переводу танка из походного положения в боевое, сборке и разборке оружия, а также по поиску мишеней и определения их типа.

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