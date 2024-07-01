Специалисты из России завладели боевой частью ATACMS и показали ее на видео Российские специалисты изучают систему наведения американской ракеты ATACMS

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ATACMS

Российские специалисты исследуют боевые части ракеты американского производства ATACMS, чтобы выяснить принципы работы ее системы наведения и коррекции полета, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника исследования. Исследователь отметил, что в распоряжении российских экспертов оказались корректирующая полет GPS-антенна и три лазерных кольцевых гироскопа.

Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. <...> Мы можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. Базу коррекции, на сколько она может корректироваться. Потому что она летит по сложной баллистической траектории, — заявил собеседник издания.

Ранее офицер расчета ПВО с позывным Стаф рассказал журналистам, что военнослужащие Вооруженных сил России в зоне СВО активно изучают информацию о новых американских оперативно-тактических ракетах Precision Strike Missile (PrSM). Он предположил, что США могут передать Украине данное вооружение в одном из будущих пакетов помощи.

Сухопутные войска США приняли на вооружение ракеты PrSM осенью прошлого года. Первые их испытания прошли в ноябре на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Ракеты PrSM способны преодолевать расстояния до 500 километров.