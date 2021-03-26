Видео с российскими подлодками во льдах стало хитом в Японии

https://static.news.ru/photo/b4ce653a-8ed4-11eb-bdc6-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Кадры манёвров российских атомных подлодок в Арктике, опубликованные Минобороны РФ, стали самым популярным постом на странице в Twitter японского телеканала NHK. За шесть часов публикация набрала 29,8 тысячи просмотров. Сразу три субмарины всплыли из-подо льда. Событие стало частью экспедиции «Умка-21». Крейсеры пробили полутораметровый лёд в ограниченном районе радиусом 300 м.

Кроме того, один из кораблей провёл практическую торпедную стрельбу. После пуска снаряд подняли на поверхность, для чего специально оборудовали полынью. Читатели не остались равнодушными и восхитились техникой: «Капитан — Шон Коннери?», «Красиво! Похожи на косаток и дельфинов», «Сильная Россия. Классные русские!».

Было бы ещё лучше, если бы [президент России] Владимир Путин вышел [из подлодки] с салютом, — отметил восхищённый пользователь.

Ранее NEWS.ru писал, что в РФ на полтора года сократят срок строительства атомных подводных лодок благодаря блочно-модульному методу. Новая технология разработана «Севмашем» совместно с Центральными конструкторскими бюро «Малахит» и «Рубин», а также с Центром технологий судостроения и судоремонта.

Сейчас на «Севмаше» готовят две серии АПЛ четвёртого поколения: стратегические «Бореи» проекта 955 и многоцелевые «Ясени» проекта 885. В России только этот завод строит атомные подлодки четвёртого поколения.