Российский плавающий танк успешно прошёл первые испытания

Российский лёгкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» успешно прошёл первый этап государственных испытаний в Чёрном море. Об этом сообщается на сайте Ростеха.

Машина показала высокие водоходные качества <...> и подтвердила возможность транспортировки большими десантными кораблями, — говорится в сообщении.

В ходе второго этапа испытания танк должен будет продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, а также её использования в условиях штиля и волнения моря до трёх баллов. В госкорпорации не назвали точные сроки второго этапа, но отметили, что он начнётся в ближайшее время.

Кроме того, осенью продолжатся климатические испытания боевой машины. Ей предстоит выдержать эксплуатацию в условиях холода.

Танк создан холдингом «Высокоточные комплексы», входящим в состав Ростеха, для ВДВ России. Однако в корпорации ожидают, что он заинтересует и зарубежных заказчиков.

По огневой мощи «Спрут-СДМ1» не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде соответствует уровню БМД-4М. Он представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Скорость передвижения танка по суше составляет до 70 км/ч, по воде — до 10 км/ч. Он может применять различные виды боеприпасов, дальность поражения цели составляет пять километров.

Ранее сообщалось, что Ростех опубликовал в соцсетях фото новейшего российского истребителя, который должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021. Он способен летать на сверхзвуковых скоростях и его сложно обнаружить при помощи радиолокации.