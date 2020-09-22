Российские морпехи в Дагестане отработали высадку тактического десанта

https://static.news.ru/photo/6cf0da52-fd81-11ea-a61d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России

Морские пехотинцы Каспийской флотилии ВМФ России под прикрытием боевых кораблей и авиации высадились на побережье в районе Зеленоморска (Дагестан) в рамках учений «Кавказ-2020».

Как передаёт «ПолитЭксперт», отработка высадки прошла успешно. Начальник штаба флотилии контр-адмирал Николай Якубовский отметил, что учения показали высокий уровень выучки личного состава морской пехоты и корабельных группировок. Экипажи ВМФ в ходе операции поставили дымовую завесу, чтобы замаскировать транспортные средства, высаживающие морпехов. Все рода войск поэтапно выполнили задачи, общая цель которых — сохранить жизнь морпехам.

Эшелоны бронетехники первыми заняли рубежи обороны. Затем станции радиоэлектронной борьбы поставили помехи для ракетного вооружения, которое может применить гипотетический противник для защиты побережья. Быстроходные суда подошли к берегу для высадки десантно-штурмовой группы. Вертолёты Ми-24 ударили по выявленным объектам обороны. Морпехи после высадки открыли огонь на поражение. Якубовский пояснил, что в качестве условного противника выступали бронированные цели, а также окопы с личным составом, обороняющим берег.

Всего в этом этапе учений задействовали около 900 бойцов, половина из которых непосредственно участвовала в высадке, оставшиеся обеспечивали прикрытие.

Учения «Кавказ-2020» начались 21 сентября и продлятся до 26 сентября. Они проходят на территории Южного военного округа на побережьях Чёрного и Каспийского морей под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерала армии Валерия Герасимова. В учениях принимают участие представители семи государств, считая Россию.

21 сентября также стартовал второй этап учений «Славянское братство — 2020». Для участия в них Министерство обороны РФ перебросило в Белоруссию батальонную тактическую группу Тульского соединения воздушно-десантных войск, сообщал NEWS.ru.