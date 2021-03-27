Российские вертолёты Ми-24 разбомбили «вражеские корабли» на Балтике

https://static.news.ru/photo/cca3d730-8f9c-11eb-aead-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Российские вертолёты Ми-24 в Калининградской области отработали уничтожение ракетами и авиабомбами кораблей условного противника, рассказал глава отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) по Балтийскому флоту (БФ) Роман Мартов.

В ходе манёвров пилоты наносили удары и поодиночке, и парами. Практические стрельбы способствуют совершенствованию навыков экипажей во время выполнения поставленных задач, передаёт Минобороны РФ на своём официальном сайте.

В ходе учебных мероприятий экипажи вертолётов отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по морским целям, имитирующим корабли условного противника. Кроме того, вертолётчики выполнили стрельбы из пушечного вооружения Ми-24 по мишеням, имитирующим быстроходные малоразмерные морские цели, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Григорович», оснащённый крылатыми ракетами «Калибр», отслеживает перемещение в Восточном Средиземноморье группы американских военных кораблей во главе с атомным авианосцем Dwight Eisenhower. Последнего сопровождают также эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, ракетный крейсер Monterey и судно снабжения Arctic.

Ранее NEWS.ru писал, что российский фрегат «Адмирал Макаров» провёл манёвры, включавшие учебный бой, в акватории Чёрного моря после захода туда двух эсминцев США. Экипаж отработал подготовку и приведение оружия в готовность к применению, а также уничтожил условного противника, роль которого сыграла имитированная цель.