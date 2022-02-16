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Российские корветы провели учения в Охотском море

05:41, 17 февраля 2022
Российские корветы провели учения в Охотском море Фото: MOD Russia/Global Look Press
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В рамках учений в Охотском море корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили пуски ракет, отражая нападение кораблей условного противника, сообщила пресс-служба ТОФ. В учениях приняли участие корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Было использовано ракетное оружие с фактическим пуском ракеты-мишени «Малахит», сообщает РИА Новости.

Корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках планового учения в акватории Охотского моря, — сказано в пресс-релизе.

По легенде учений экипажи корветы обнаружили отряд кораблей условного противника, идущий курсом к территориальным водам РФ. По условному противнику был также открыт огонь расчётами 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190.

Ранее российские истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы Белоруссии. Полёт был осуществлён в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, отметили в ведомстве. Полёт выполнялся на высоте около восьми тысяч метров и скорости порядка 750 километров в час в боевых порядках на минимальных интервалах и дистанциях​​​. Также отмечается, что во время патрулирования были отработаны элементы маневрирования в составе пары «ведущий-ведомый».

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