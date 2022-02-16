Российские корветы провели учения в Охотском море

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Манёвры Военно-морского флота РФ в Средиземном море заставили США убедиться в профессионализме российских моряков, заявил «ПолитРоссии» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что на репутацию российской армии влияют также её успехи в Сирии.

Западные специалисты доложат наверх своему руководству, что ВМФ РФ — не номинальный флот, а серьёзный противник во всех морях. <...> Ну и естественно, уже пришедшие в себя американцы и натовцы...