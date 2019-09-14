https://static.news.ru/photo/754b4e36-d6c6-11e9-8693-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Кузовков/mil.ru

Корабли Балтийского флота (БФ) России провели учения с артиллерийскими и ракетными стрельбами по кораблям условного противника. По данным штаба манёвров, все обозначенные цели успешно уничтожили.

В акватории Балтийского моря действовала ударная группа в составе корвета «Бойкий» и сторожевого «Ярослава Мудрого». Против «вражеской» техники применили ракетные комплексы «Уран», передаёт « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу БФ.

Ранее News.ru сообщал, что экипаж новейшего малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» провёл учения по противовоздушной обороне в акватории Чёрного моря. В ходе манёвров МРК успешно обнаружил и уничтожил авиацию условного противника.