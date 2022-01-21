Российские истребители Су-35С приступили к перебазированию в Белоруссию

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил России приступили к перелёту в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в Минобороны.

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, приступили к перебазированию на территорию Республики Беларусь, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Экипажи ВКС России отработают полёты на максимальную дальность, посадку на белорусские аэродромы, а также совместную с белорусскими специалистами подготовку к повторным вылетам.

Ранее два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» начали передислокацию в Белоруссию, где заступят на учебное боевое дежурство в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. В частности, пройдёт проверка готовности к прикрытию важных объектов в республике.

Проверка сил реагирования пройдёт в два этапа. На первом этапе, который продлится до 9 февраля, будет организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов и охрана государственной границы в воздушном пространстве. В ходе второго этапа с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость — 2022», целью которого станут пресечение и отражение внешней агрессии, противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.