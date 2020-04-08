Российские истребители поднимутся в стратосферу над Арктикой

https://static.news.ru/photo/460eecec-798a-11ea-9cf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёты МиГ-31 Северного флота поднимутся на максимальную высоту во время лётно-тактических учений в Арктике.

Экипажи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31 на максимальной высоте отработают практические задачи лётного тактического учения. Лётчики поднимутся в нижние слои стратосферы над Арктикой — на высоту около 17 тысяч метров, — сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Северного флота Вадим Серга.

По его словам, экипажи истребителей отработают совместные действия с бомбардировочной авиацией по поражению сил условного противника на море, суше и в воздухе.