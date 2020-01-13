https://static.news.ru/photo/1efd6c60-3613-11ea-b975-fa163e074e61_660.jpg Фото: 防衛省 海上自衛隊 (Japan Maritime Self-Defense Force)/facebook.com

Корабли российского и японского военно-морских флотов встретятся на совместных учения в Аденском заливе. Манёвры будут носить антипиратский характер.

Учения стартуют в 20-х числах января. Со стороны РФ в них будут участвовать сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня».

Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов отметил, что ранее его подчинённым не доводилось участвовать в совместных манёврах с японскими моряками. По его словам, для балтийцев это станет хорошим опытом.

Он рассказал РИА Новости, что в ходе учений будут отрабатываться оказание помощи кораблю в районе действия пиратских кораблей, спасение на море и совместное маневрирование.

Ранее NEWS.ru писал о совместных учениях Черноморского и Северного флотов. За манёврами наблюдали президент Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.