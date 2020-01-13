Корабли российского и японского военно-морских флотов встретятся на совместных учения в Аденском заливе. Манёвры будут носить антипиратский характер.
Учения стартуют в 20-х числах января. Со стороны РФ в них будут участвовать сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня».
Командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов отметил, что ранее его подчинённым не доводилось участвовать в совместных манёврах с японскими моряками. По его словам, для балтийцев это станет хорошим опытом.
Он
Ранее NEWS.ru писал о совместных учениях Черноморского и Северного флотов. За манёврами наблюдали президент Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен