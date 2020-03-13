https://static.news.ru/photo/cbd9cf70-653c-11ea-8f9f-fa163e074e61_660.jpg Бомбардировщик Ту-95 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 пролетели на высоте около 760 метров над американским ледовым лагерем Seadragon, который был разбит в море Бофорта в нескольких десятках километров от побережья Аляски.

На сопровождение Ту-95 были направлены американские и канадские истребители F-22 Raptor и CF-18 Hornet. Над морем Бофорта российские самолёты кружили примерно четыре часа.

РФ более чем способна найти американские войска, даже в Арктике, — передаёт издание Popular Mechanics.

Согласно данным Минобороны России, в полётах над Seadragon были задействованы не Ту-95, а дальние противолодочные Ту-142, уточняет Lenta.ru.

Лагерь был разбит 4 марта в рамках учений Ice Exercise 2020, проходящих раз в два года в целях оценки оперативной готовности Соединённых Штатов и их союзников действовать в Арктике.

Ранее NEWS.ru писал, что два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС России совершили плановый полёт над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На отдельных этапах пути российские самолёты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Общая продолжительность полёта составила девять часов.