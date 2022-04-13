Российские беспилотники научат автоматически опознавать технику НАТО
РИА Новости: российские беспилотники научат автоматически опознавать технику НАТО
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
04:04, 14 апреля 2022
Фото: MOD Russia / Global Look Press
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В ближайшее время российские разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты получат цифровой каталог, который позволит им автоматически распознавать военную технику стран НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что это позволит в автоматическом режиме идентифицировать технику на поле боя и создавать карту расположения позиций противника.
Российские разведывательные БПЛА получат цифровой каталог с электронными образами военной техники, принятой на вооружение в странах НАТО, — рассказал источник агентству.
Он добавил, что каталог будет включать оптические образы вооружений Североатлантического блока как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном. Беспилотники смогут определять технику НАТО даже при минимальной экспозиции.
Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» ранее получил серьёзные повреждения в результате детонации боезапаса из-за возникшего на борту пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ. Отмечается, что экипаж военного корабля полностью эвакуирован. В настоящее время причины случившегося устанавливаются.