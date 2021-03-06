Российская подлодка вошла в Средиземное море

https://static.news.ru/photo/7697f4c2-7f5f-11eb-9213-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Субмарина Черноморского флота «Ростов-на-Дону», вооружённая крылатыми ракетами «Калибр», вошла в Средиземное море. Об этом рассказали очевидцы, заметившие её в проливе Гибралтар.

Британцы отметили, что подводная лодка прошла пролив в надводном положении. При этом вместе с подлодкой в Средиземноморье зашёл сопровождающий её спасательный буксир «Профессор Николай Муру», сообщает «Интерфакс».

За прохождением подлодки вдоль побережья Португалии и на подходе к Гибралтару постоянно следили патрульные противолодочные самолёты ВМС США P-8A Poseidon.

Как писал NEWS.ru, жители Великобритании высмеяли собственных военных, которые отслеживали российскую подводную лодку в Ла-Манше рядом с территориальными водами страны. Пользователи напомнили, что подводные лодки, как и любые военные корабли, могут ходить по проливу в соответствии с международным морским правом, и никто им не имеет права мешать.

Других жителей страны накрыли панические настроения: они считают, что Великобритании теперь стоит следить не за русскими, а за американцами — они куда опаснее теперь. Другие уверены, что даже при вторжении России «Королевский флот будет сопровождать их, чтобы убедиться, что они благополучно добрались».