https://static.news.ru/photo/688d1a4a-4da2-11eb-b552-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская армия получит в 2021 году свыше 400 единиц бронетехники — танков, БМП и БТР. Поставки осуществят в ходе реализации гособоронзаказа. Среди них — ОБТ Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, БМП-3, улучшенные БМП-2, оборудованные отделением «Бережок», а также БТР-82А.

Т-72Б3М является одной из новинок, машину продемонстрировали в 2018-м на полях тематического форума «Армия». Это глубоко модернизированный вариант основного боевого танка Т-72. На Т-72Б3М установлены современный дизельный двигатель мощностью 1130 л. с., дополнительная защита башни, бортов проекций и днища.

Среди других инноваций можно выделить «Бережок» — модуль оборудован двумя прицелами со стабилизатором, дальномером и тепловизором, противотанковым комплексом «Корнет», 30-миллиметровой пушкой, стреляющей на расстояние до четырёх км осколочно-фугасными, бронебойно-трассирующими и зажигательными снарядами. Кроме того, в отделении есть гранатомёт с комплектом на 350 выстрелов для уничтожения живой силы и лёгких построек.

Предприятиями оборонно-промышленного комплекса Минобороны РФ вооружённым силам страны будет обеспечена поставка образцов, успешно зарекомендовавших себя в ходе эксплуатации в различных климатических условиях, передаёт ТАСС.

В 2021 году доля современных вооружений в силах ядерного сдерживания должна быть не менее 88,3%. Соответствующее поручение представителям военных ведомств дал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Лидер отметил, что уже в настоящее время доля современного оружия в армии РФ превышает 70%, в ядерных силах — 86%. По словам президента, в уходящему году Министерство обороны выполнило все поставленные задачи, несмотря на непростую обстановку в мире.

Как сообщал NEWS.ru, ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в ближайшее время получат новые баллистические ракеты. Они дополнят собой группировку из 320 машин, способных с абсолютной вероятностью поразить любую цель в другом полушарии планеты. Благодаря этому доля современных комплексов будет доведена в РВСН до 81%. А к 2024 году в войсках она должна составить 100%.