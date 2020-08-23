Российская армия получит комплекс «Грань» с управляемыми минами

В России создают новейший высокоточный миномет «Грань», его госиспытания планируется начать в 2021 году.
Как
По данным предприятия-разработчика, данное оружие с высокой эффективностью и малым количеством привлекаемых средств и расхода управляемых мин позволяет обеспечить высокий уровень поражения в условиях, когда штатное миномётное и артиллерийское вооружение практически неэффективно. Кроме того, «Грань» способна одновременно из нескольких миномётов по нескольким целям, не создавая друг другу помехи, а также цели, движущиеся в узких проходах и расположенные за высокими гребнями укрытий.
Ранее входящий в Роскосмос Центр им. М. В. Хруничева впервые представил макет модернизированной конверсионной ракеты-носителя «Рокот-М». Новинка была продемонстрирована в рамках форума «Армия-2020». Кроме «Рокота-М» Центр представил ракеты-носители «Протон-М», «Ангара-А5», «Ангара-1.2» и другие. По информации гендиректора предприятия Алексея Варочко, ракета «Рокот-М» может быть запущена в 2022 году. Он отметил, что техническое проектирование ракеты уже завершено. Она будет иметь российскую систему управления вместо украинской, которая была установлена на предыдущей версии ракеты, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники