Российская армия получит комплекс «Грань» с управляемыми минами

https://static.news.ru/photo/8ac903d0-e5d8-11ea-afd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Smell U Later/wikipedia.com

В России создают новейший высокоточный миномет «Грань», его госиспытания планируется начать в 2021 году.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», решение о принятии на вооружение 120-миллиметрового выстрела с управляемой миной «Грань» было принято в мае 2019 года начальником Генштаба ВС РФ.

По данным предприятия-разработчика, данное оружие с высокой эффективностью и малым количеством привлекаемых средств и расхода управляемых мин позволяет обеспечить высокий уровень поражения в условиях, когда штатное миномётное и артиллерийское вооружение практически неэффективно. Кроме того, «Грань» способна одновременно из нескольких миномётов по нескольким целям, не создавая друг другу помехи, а также цели, движущиеся в узких проходах и расположенные за высокими гребнями укрытий.

Ранее входящий в Роскосмос Центр им. М. В. Хруничева впервые представил макет модернизированной конверсионной ракеты-носителя «Рокот-М». Новинка была продемонстрирована в рамках форума «Армия-2020». Кроме «Рокота-М» Центр представил ракеты-носители «Протон-М», «Ангара-А5», «Ангара-1.2» и другие. По информации гендиректора предприятия Алексея Варочко, ракета «Рокот-М» может быть запущена в 2022 году. Он отметил, что техническое проектирование ракеты уже завершено. Она будет иметь российскую систему управления вместо украинской, которая была установлена на предыдущей версии ракеты, писал NEWS.ru.