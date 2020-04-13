Российская армия получила первую партию новейших танков Т-90М «Прорыв»

https://static.news.ru/photo/c2c32f06-7d53-11ea-8b5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Вооружённые силы РФ поступила первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Поставки начались в гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО).

Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО, ссылаясь на командующего армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя. По его словам, в Таманскую мотострелковую дивизию уже поступило несколько танков Т-90М «Прорыв». Командующий подчеркнул, что в 1-й гвардейской танковой армии ЗВО военнослужащие уже закончили обучение управлению, стрельбе и ведению боя на новых машинах, передаёт ТАСС.

В танковой армии применяются несколько десятков разновидностей тренажеров: для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90, — сообщил Кисель.

Ранее NEWS.ru писал о том, что военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в стрельбах в Смоленской, Воронежской и Нижегородской областях. Огонь вёлся из 125-мм орудий и крупнокалиберных пулемётов танков Т-72Б3 и Т-72БА.