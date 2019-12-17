https://static.news.ru/photo/6faf0eec-20ac-11ea-8c51-fa163e074e61_660.jpg Винтовка ORSIS T-5000 Фото: Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

«Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) отправил иностранному партнёру партию винтовок ORSIS T-5000 на сумму свыше 100 млн рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

С 2017 года, когда компания получила возможность поставлять за границу гражданское и служебное оружие, «Рособоронэкспорт» обработал контракты иностранных заказчиков на сумму свыше $150 млн. Часть соглашения уже реализована, в том числе на поставку винтовок ORSIS T-5000, говорится на официальном сайте предприятия.

Ранее NEWS.ru пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал информацию о поставке Турции второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, обсуждение этого вопроса в процессе, однако никакой конкретики пока нет.