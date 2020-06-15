Роскосмос решил возобновить программу «Рокот» без украинских комплектующих

https://static.news.ru/photo/eb9714c4-af17-11ea-aac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Центр Хруничева, который входит в Роскосмос, подтвердил, что возобновляет производство конверсионных ракет-носителей лёгкого класса «Рокот» без использования украинских комплектующих.

До 2014 года аппаратура поставлялась с харьковского предприятия «Хартрон», теперь её будет изготовлять предприятие в Москве. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор Центр Хруничева Алексей Варочко.

Ранее стало известно, что новый «Рокот» будет создан на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет». Соглашение на возобновление производства ракет с новым названием «Рокот-М» подписали Центр Хруничева и Минобороны.

Ракеты «Рокот» за 35 стартов успели запустить на орбиту 75 космических аппаратов различного назначения. Последний раз это произошло в декабре 2019 года для отправки в космос спутников связи «Гонец-М».

Как сообщил руководитель Института космической политики Иван Моисеев, возобновление программы «Рокот» по созданию конверсионных лёгких ракет отнимет заказы и затормозит лётные испытания ракеты «Ангара-1.2». По его словам, «Рокот» — ядовитая ракета, в качестве топлива в ней используется гептил. К тому же на «Ангару» уже затрачено много средств, разработки ведутся 20 лет, но её постоянно «отодвигают в сторону», писал NEWS.ru.