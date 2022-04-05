Росгвардия уничтожила батарею «Град», наносившую удары по жилым домам

Читайте нас в Google Новости

Росгвардия уничтожила украинскую батарею реактивных систем «Град», наносившую удары по жилым домам. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, операцию провели миномётчики и сотрудники СОБР Росгвардии.

Сотрудники СОБР Росгвардии и миномётчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня «Град» украинских националистов, наносивших удары по объектам инфраструктуры и жилым домам, — сказал собеседник агентства.

Ранее Министерство обороны России продемонстрировало видео запуска крылатых ракет модели «Калибр» из акватории Чёрного моря. Удар высокоточным оружием был нанесён по объектам военной инфраструктуры Украины.

Также Минобороны России показало видео уничтожения беспилотного летательного аппарата Bayraktar расчётом тактического зенитного ракетного комплекса «Тор». Командир расчёта зенитчиков рассказал, что «Тор» является универсальным оружием, он способен сбить любые летательные аппараты. За время проведения спецоперации было обнаружено 20 воздушных целей.

Ранее Министерство обороны России показало кадры подготовки к полёту и последующий вылет боевого вертолёта Ка-52 в ходе спецоперации на Украине. Один из командиров экипажа сравнил машину с близким другом, который благодаря высокой надёжности, мобильности и манёвренности бережёт лётчиков.