Росгвардия получит до конца года доступ к базе всего гражданского оружия

https://static.news.ru/photo/ab5fe602-ccb2-11ea-9682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный НИИ «Восход» занимается разработкой для Росгвардии IT-системы контроля оборота оружия и управления охранными услугами. Система будет разработана к концу 2020 года.

Благодаря системе Росгвардия сможет отслеживать всё гражданское оружие. Предполагается, что система облегчит выдачу разрешений на покупку и хранение оружия, сообщает «Коммерсант».

Владельцы оружия получат пластиковые карты и будут должны установить на свой смартфон специальное приложение. Данные об оружие будут считываться с карты и передаваться в базу данных.

Вместо 15 различных лицензий и 19 разрешений на оружие можно будет получить одну пластиковую карточку, — привели слова главы Росгвардии Виктора Золотова в издании.

Платформа включена в нацпроект «Цифровая экономика». На её создание уйдёт 540 млн руб, следует из данных на сайте госзакупки.

Согласно информации о разработке платформы, система будет поделена на два сектора. Один предназначен для сотрудников Росгвардии, а другой — для покупателей, продавцов и производителей оружия.

Кроме того, с помощью системы Росгвардия будет отслеживать не только оружие, но и боеприпасы к нему.

Владельцы оружия положительно оценили систему, однако специалисты по IT-безопасности опасаются незащищённости системы и утечек данных.

При наличии современных технологий вести бумажный контроль оборота оружия — нонсенс. Выписывать специальное разрешение на приобретение каждой единицы — абсурд. Введение автоматизированной системы упростит жизнь и владельцев легального оружия, и сотрудников лицензионно-разрешительной системы, — привели мнение экс-председателя правления общественной организации «Право на оружие» Игоря Шмелёва в «Коммерсанте».

Как писал NEWS.ru ранее, глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что до 2021 года будет создана федеральная платформа по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами.