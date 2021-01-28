Рой «убийц» против российских С-400 готовят к запуску в США

https://static.news.ru/photo/2a5ac1c0-61c3-11eb-b6aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Армия США намерена опробовать использование реактивной системой залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HiMARS) ракет, которые могут работать вместе как «сетевой рой».

Военные намерены дать возможность HiMARS запускать перспективные Precision Strike Missile (PrSM) и другие ракеты класса «земля-земля». Это поможет эффективнее уничтожать зенитные ракетные комплексы противника, типа российского С-400, сообщает The Drive.

Издание отмечает, что в этом случае пусковая установка должна быть беспилотной. Ракеты PrSM создаёт корпорация Lockheed Martin.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в США создают «самый крутой в мире» самолёт. Им должен стать стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider. Его уже прозвали убийцей российских С-400. Разработкой аппарата занимается военно-промышленная корпорация Northrop Grumman по заказу Военно-воздушных сил (ВВС) США. Сейчас в разработке две боевые единицы.