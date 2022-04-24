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Оружие

Рогозин заявил о длительной безопасности, которую России обеспечит «Сармат»

Рогозин: «Сармат» обеспечит безопасность России на 30-40 лет
07:41, 25 апреля 2022
Рогозин заявил о длительной безопасности, которую России обеспечит «Сармат» Фото: Russian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» обеспечит безопасность России на ближайшие 30-40 лет. И в таких словах нет бахвальства, подчеркнул он в эфире Первого канала.

Мы не зря говорим, здесь нет никакого бахвальства, мы правда понимаем, что на 30-35-40 лет вперед «Сармат» обеспечит основу нашей безопасности, — отметил глава «Роскосмоса».

Он добавил, что в США в ближайшие десятилетия сделать что-либо подобное не смогут. При этом даже современные и перспективные системы американской противоракетной обороны (ПРО) не успеют среагировать на заход «Сармата» в космос. В космосе же «поймать» ракету практически невозможно, уточнил Рогозин. Он ещё раз напомнил, что у «Сармата» уникальные характеристики неуязвимости.

Ранее стало известно, что первый полк, вооружённый ракетами «Сармат», планируется сформировать в Красноярском крае, заявил Дмитрий Рогозин. Он отметил, что это произойдёт не позднее осени 2022 года.

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